Bolu'da, Anadolu Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolunda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Yedigöller Dinlenme Tesisi önündeki bariyerlere çarparak, metrelerce savrulup takla attı.
Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan E.D. ve A.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
M.B., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.