CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapmasının ardından çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi.
Polis, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ablukaya alırken bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ulaşmaya çalışan çok sayıda vatandaş, polis barikatını aşmaya çalıştı.
Polis tarafından kapatılan yollarda kurulan barikatlar önünde eylem yapan yüzlerce vatandaş, "Aç, aç barikatı aç", "Sen kimin polisisin?", "Sarayın değil, halkın polisi ol", "Yüklen, yüklen barikata yüklen" sloganları attı, alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.
Bazı vatandaşlar, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki polis ablukasını aşarak binaya ulaştı.
Avangart girişindeki barikatın aşılması ve yurttaşların CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yürümesi sonrası ekipler harekete geçti.
Avangart girişine takviye çevik kuvvet ve 2 adet Toma aracı getirildi.
Polis barikatlarını aşanların, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşleri sürüyor. Zaman zaman polisle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanıyor.