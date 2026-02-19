Et fiyatları dur durak bilmiyor. Tam gaz devam eden karkas et ve canlı hayvan ithalatına rağmen vatandaş yine sabahın ayazında Et ve Süt Kurumu (ESK) marketleri önünde kuyruğa giriyor. “Vatandaş ucuz et yiyecek” denilerek başlatılan ithalatla getirilen ucuz etler vatandaşın sofrasına değil, et baronlarının ve büyük zincir şirketlerin kasasına giriyor.

Milyar dolarlık ithalatların ancak yüzde 5’i vatandaşa ulaşabiliyor. Kalanı ise AKP destekli 8-10 büyük şirket arasında adeta talan ediliyor.

ESK tarafından Brezilya’dan ithal edilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan gemi geçen yıl 20 Şubat günü İskenderun Limanı’na, 22 Şubat’ta ise Mersin Taşucu Limanı’na yanaştı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bu hayvanların kime gittiğini belgeleriyle SÖZCÜ’ye şöyle anlattı: “Hayvanların dağıtıldığı şirketlerin liste başında 400 hayvanla Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü sırada ise 320 hayvanla Burger King’i bünyesinde barındıran TAB Gıda’nın alt şirketlerden biri olan EKUR bulunuyor.

‘RANT PAY EDİLİYOR’

4’üncü sıradaki alıcı ise 240 büyükbaş hayvanla Namet. Piyasa dengesini bozduğu suçlamasıyla Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl 72 milyon TL cezaya çarptırılan Namet aynı zamanda McDonald’s’ın et tedarikçisi.” Firmalara dağıtılan canlı hayvanların kilogram satış fiyatının 175 TL olduğunu belirten Öztürkmen, şu ifadeleri kullanıldı:

“Bu gemideki canlı hay- vanlar ESK marketlerinde vatandaşa sunulmadı. Bu- gün AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 450 TL’den et alabilecek. Ancak et ithalatıyla ortaya çıkan devasa rant şirketler arasında pay ediliyor.”

Yüzde 60 kâr yetmedi

Yapılan anlaşmaya göre ESK’nın Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden birine karkas etin kilogramını 510 TL’den satmaya başladığını söyleyen Öztürkmen, şunları ifade etti: “O zincir market de kuşbaşını 850 TL’den raflarına koyacaktı. Yani yaklaşık yüzde 60 kârla satacaktı. Ancak bu da yetmiyor. Söz konusu zincir perakendecinin sanal marketinde en ucuz kuşbaşı etin fiyatı 1.029 TL!”

Teklif bekliyor

Az sayıdaki ESK, ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak. Hasan Öztürkmen, ESK eliyle ithal edilen ucuz etlerin doğrudan ve sadece vatandaşa sunulmasını Meclis’te önerdiğini fakat kanun teklifinin bir aydır bekletildiğini söyledi.

Et tüccarlarına satılıyor

Ucuz etlerin bir kısmı da PERDER üyesi marketlere, ucuz fiyattan satılması şartıyla veriliyor. Ancak Hasan Öztürkmen bu verilen etlerin akıbetinin takip edilmediğini belirterek daha vahim bir bilgiyi paylaşıyor: “İthal edilen etin büyük kısmı ise arka kapıdan toplu olarak büyük et tüccarlarına satılıyor. Daha önce ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın dahi yurt dışında kurduğu şirketler üzerinden kendi kurumuna et sattığı ortaya çıkmıştı.”