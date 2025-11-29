Meclis’e sunulan 11. Yargı Paketinde denetimli serbestlik için suç vasfı tanımı yapılmadı. Ağır suçlar da kapsama giriyor. Hükümlüler açık cezaevine 3 yıl erken nakledilecek ve denetimli serbestlikten yararlanacak.

Önce 55 bin sonra da kademeli olarak 60 bin hükümlü tahliye olacak. Buna rağmen cezaevlerindeki kapasite fazlalığı erimiyor. Halen 304 bin 886 kişi kapasiteli 402 cezaevinde 428 bin 267 kişi var. 123 bin 381 kapasite fazlalığı bulunuyor.

Teklif uyarınca “Kasten insan öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti’’ dahil tüm ağır suçlar da kapsama giriyor. Terörle Mücadele Kanunu yasasındaki suçlar ise kapsam dışı bırakılıyor.

Tahliye olacaklar arasında ağır adli suçlardan hükümlü kişilerin bulunmasının kamu güvenliği bakımından sakınca yaratacağı bildirildi.

YENİ SORUN ÜRETİLİYOR

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya teklifi eleştirdi ve ‘’Siyaset kurumu var olan sorunları çözerken yeni sorun üretiyor’’ dedi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise “11.Yargı Paketi beklentileri karşılamadı’’ açıklaması yaptı.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işlenen suçlar kapsam dışında bulunuyor. Bu durum, terörle alakası olmadığı halde haksız yere terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan on binlerce insanı etkileyecek’’ dedi.