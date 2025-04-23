İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan 2019 yılında İstanbul'un en işlek noktalarından olan Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin aranan ve saldırının kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Tolga Hakan Ceyhan tutuklandı.
GEÇEN SENE İRAN'DA YAKALANMIŞTI
HaberTürk'ten Mustafa Şeker'in haberine göre, İlhan Ünğan’la, yemek yiyip telefonundan tetikçiye konum attığı iddiasıyla olayda yer alan Ceyhan için kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
9 Mayıs 2024'te İran'da yakalanan Ünğan iade edilerek önceki gün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde adliyeye götürüldü. Ünğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.