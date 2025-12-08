SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın hayatındaki kritik eşiklere dikkat çekti.

Açıkel, "Tom Barrack Suriye Özel Temsilcisi ikinci görevi de ABD'nin Türkiye Büyükelçisi. Çok ilginç bir figür. Konuştukça şaşırtıcı cümleler kuruyor. Size kısaca bir Tom Barack portresi hatırlatayım" diyerek sözlerine sürdürdü:

"Thomas Joseph Barrack Jr., 78 yaşında Lübnan asıllı Amerikalı, Kaliforniya'da doğdu, ailesi Lübnan'dan göçen Hristiyanlardan. 6 çocuk babası ve çok iyi Arapça biliyor. Hukuk okudu ve Suudi Arabistan'a gönderildi. Petrol işleri ile başladı sonra emlakta uzmanlaştı ve bu uzmanlaşma onu Trump ile tanıştırdı. Barrack, Trump'a otel sattı."

"BARRACK BARRACK KONUŞMA"

"- Şimdi de söylediği bazı cümlelere bakalım. Ne dedik, "Barrack Barrack konuşma". Evet "Ulus Devlet'e karşıyım" diye başladı göreve gelir gelmez. Osmanlı ve ümmet hayranı olduğunu söyledi. Ümmetçiliği pompaladı. "Suriye'de merkeziyetçiliğe alternatif gerek" dedi. Parçalı bir yapıyı seslendirdi. "Ortadoğu'da demokrasi işe yaramıyor en iyisi monarşi"dedi. "Adem-i merkeziyetçilik bu bölgede işe yaramadı" dedi. Ve son cümle "Türkiye devreye girmeseydi Gazze'de bu noktada olamazdık"

- Alt alta okuduğunuzda Suriye'de sevkiyat, Şam yönetiminin güçlenmesine dair değişen fikirler, bazı konularda ipucu verdi mi? Bence vermeli, Ortadoğu her an her şey olabilir. Barrack'tan al haber