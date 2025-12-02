IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik bir açıklama metni yayımlandı.

Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş

- Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştı.

- Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Mesud Barzani, geçtiğimiz günlerde Şırnak’taki bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmıştı.

Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duruma tepki göstererek, “Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.