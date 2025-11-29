Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu Cizre’de gerçekleştirildi. Sempozyuma Mesud Barzani, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Duhok Valisi Ali Tatar katıldı.

Barzani konuşmasında, yürütülen barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a teşekkür etti.

"Bu sefer sorunsuz bir şekilde başlayan yeni barış sürecinden çok memnunuz. Çünkü halk, parlamento ve tüm siyasi partiler devleti destekliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına ve parlamentosuna barışa kapıyı açtıkları için teşekkür etmeyi gerekli görüyorum ve bunun en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz. Sayın Öcalan'ı da olumlu bir adım attığı için tebrik ediyorum. Burada barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı vurguluyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alınacaktır" ifadesini kullandı.