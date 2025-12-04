Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyaretine eşlik eden "bordo bereli" ve "uzun namlulu" korumaları tartışma konusu olan Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani cephesinden yeni açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

"Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiş, bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir.

"Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz.

Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz."