Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na uzun namlulu silahlı korumalarla katılması Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın ardından protokol kuralları, yerel yönetim uygulamaları ve yabancı konuklara yönelik güvenlik prosedürleri tartışma konusu haline geldi ve gözler, İçişleri Bakanlığı’na çevrildi.

İNCELEME BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan koruma görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir.”

Barzani’nin korumalarıyla ilgil, MHP lideri Devlet Bahçeli’den “rezalettir” tepkisi gelmişti. KDP ofisi de “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş” denilmişti. Bu çıkış ise uluslararası krize dönüştü.

İZAHAT İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşananlara tepki verdi. Erdoğan, “Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ YOK SAYILDI

4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na, Barzani’nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, DEM Partili Ayşegül Doğan, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve ve Duhok Valisi Ali Tatar da katıldı.