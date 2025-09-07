TBMM’nin 20. Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 1992 yılında Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani ile Irak Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani’ye diplomatik pasaport verilmesinin detaylarını açıkladı. Çetin, bu konuyu önce Meclis’te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu üyelerine anlattı. Ardından SÖZCÜ’nün sorularını cevaplandıran Hikmet Çetin şunları söyledi:

KENDİ İSİMLERİ YAZILIYDI

“Bağdat’a bile gidemiyorlardı, başka ülkelere gidecek seyahat belgeleri de yoktu. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal beni aradı, ‘Barzani ile Talabani’ye diplomatik pasaport verelim, gidip gelsinler’ dedi. Ben de Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’ye bu talebi söyledim, onların da onayını aldım. Pasaportlarda kendi isimleri yazılıydı.”

Barzani ve Talabani ABD ve Avrupa ülkelerine giderken 11 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportunu kullandı. Süresi bir kez uzatılan pasaportlarını 21 Aralık 2003 günü Moskova’ya giderken Atatürk Havalimanı’nda Türk yetkililer tarafından geri alındı.

TOPERİ’Yİ GÖREVLENDİRDİ

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde bu isimlerle ilk teması kuran Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Kaya Toperi’ydi. Toperi, ölümünden kısa süre önce SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Turgut Özal, PKK ile mücadeleye yardımcı olma sözü üzerine onlara destek verdi, biz de onlara pasaport verdik. O zamanlar Saddam Hüseyin’in altında eziliyorlardı. Saddam rejimi yıkıldıktan sonra Türkiye’ye sırt çevirdiler” demişti.