İngiltere'de henüz 21 yaşındaki Phoebe O'Shaughnessy, başta şiddetli bir baş ağrısı sandığı durumun aslında bambaşka şeyin sebep olduğunu öğrenince hayatı değişti... Aniden dayayılmaz baş ağrıları yaşayan genç kadın yemek bile yiyemiyordu. Dördüncü gün ağrıları ilaçlarla geçmeyince hastaneye gitti.

"KONUŞAMIYORDUM, YÜZÜMÜN SAĞ TARAFI DÜŞMÜŞTÜ"

Hastaneye kaldırıldıktan sonra nöbetler geçirmeye başlayan genç kadın, bir süre sonra konuşma yetisini kaybetti. Yapılan BT taraması sonucunda felç geçirdiği tespit edildi. Dört gün boyunca yatağa bağımlı kaldı ve beslenmesi tüple sağlandı.

Doktorlar, felcin sebebinin otoimmün hastalığı olan ülseratif kolit olduğunu belirledi. Phoebe, "Maidstone Hastanesi'ne yatırıldım. Hiç konuşamıyordum ve nöbetler geçiriyordum. Uyandığımda yürüyemiyor ve konuşamıyordum ayrıca yüzümün sağ tarafı düşmüştü" dedi.

NADİR BİR TEŞHİS KONULDU

Phoebe, felçten dört gün önce başlayan baş ağrılarının bir anda ortaya çıktığını ve hiçbir ilacın ağrıyı dindiremediğini söyledi. "Dördüncü gün, artık ilaçları midemde tutamıyordum ve annemden beni hastaneye götürmesini istedim. Doktorlar öncelikle kolit ataklarımı izlemek için beni gözlem altına aldı. Ancak yapılan ilk kontrollerde baş ağrısına çok önem verilmedi. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Yapılan testler sonucunda Phoebe'ye beyin toplardamarında pıhtı oluşumuna neden olan nadir bir felç türü olan Serebral Venöz Sinüs Trombozu (CVST) teşhisi konuldu.

Hastanede 21 gün geçiren genç kadının felcinin, ülseratif kolit rahatsızlığından kaynaklandığı kesinleşti. Ayrıca doğum kontrol hapı ve kortikosteroid kullanımı da felce katkıda bulunmuş olabilecek faktörler olarak değerlendirildi.

"HAYATIM VE TÜM PLANLARIM ALTÜST OLDU"

Phoebe, hastalığın günlük hayatını nasıl etkilediğini ise şöyle anlattı: "Ağrı ve fiziksel semptomlarla başa çıkıyorum çünkü şu an başka bir seçeneğim yok ama en zor yanı, bu hastalığın hayat planlarımı altüst etmesi. Bir şeye uzun vadeli bağlı kalmak zor, çünkü sağlık durumum bir anda değişebilir. Bu hastalık yüzünden yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrenmek zorunda kaldım..."