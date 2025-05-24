Baş ağrısı, çok sayıda faktöre bağlı olarak yaşanabilen, genellikle geçici olan yaygın bir ağrı türüdür.

Genellikle stres, sinir, kaslarda gerilme, yetersiz beslenme, yorgunluk, uykusuzluk ve göz yorgunluğu gibi nedenlerle yaşanır.

Bazen de sinüzit, migren, menenjit veya nörolojik rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Diğer yandan hava değişimi, alkol, susuzluk, alerji, yüksek tansiyon, diyabet ve boyun fıtığı da baş ağrısına neden olan sorunlardır. Baş ağrısının yerine göre nedeninin anlaşılabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘Hepimizin başı zaman zaman ağrır ama ağrının nerede başladığı aslında bize çok şey anlatır. Bu ağrı, vücudun bize uyarı sinyalidir’’ dedi ve bu konuda şu bilgileri paylaştı:

Prof. Dr. Derya Uludüz

ALIN BÖLGESİ

- Gerilim tipi baş ağrısı: En sık görülen ağrı türüdür. Baş çevresi, çene, boyun ve yüz bölgesinde bulunan kasların gerilmesi sonucu meydana gelir.

Başın etrafında sıkı bir bant varmış hissine yol açan bir ağrıdır. Gün sonunda, stresle artar.

- Sinüzit: Alın ve göz çevresinde dolgunluk hissiyle birlikte burun tıkanıklığı olabilir.

- Ekrana uzun süre bakmak: Göz yorgunluğu en çok alında hissedilir.

ENSE

- Boyun kası spazmı: Uzun süre masa başında oturma, kötü yastık seçimiyle ortaya çıkar.

- Hipertansiyon: Tansiyon yükseldiğinde enseden başlayan ağrı tipiktir.

- Küme tipi baş ağrısı: Göz etrafında; oyucu çok şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Gece uykuda ortaya çıkması tipik özelliğidir. Gün içinde defalarca tekrarlayabilir.

ŞAKAKLAR

- Migren: Zonklayıcı, tek taraflı ve şiddetli olur. Genelde ışık-ses hassasiyeti eşlik eder.

- Temporal arterit: Özellikle yaşlılarda görülür. Şakaklardaki damar iltihabıdır. Çiğneme sırasında ağrı ve görme kaybı olabilir.

- Diş sıkma ve stres: Yoğun stres ve özellikle gece uykuda diş sıkma şakaklarda ağrıya yol açar.

BAŞ ÇEVRESİ

- Gerilim tipi baş ağrısı: Bant gibi başı saran baskı hissi.

- İlaç kullanımına bağlı baş ağrısı: Ağrı kesicilere bağımlılık geliştikçe tüm başta sabit ağrı olur.

- Viral enfeksiyonlar (grip, covId vb.): Tüm başta basınç ve ağırlık hissiyle kendini gösterir.

GÖZ ÇEVRESİ

- Küme tipi baş ağrısı: Göz çevresinde ani, oyucu ağrıya yol açan çok şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Tek taraflıdır.

- Glokom: Göz tansiyonunda gözde baskı, bulanık görme, kızarıklık, nadiren mide bulantısı şiddetli baş ağrısıyla birlikte görülür.

- Migren: Göz çevresine yayılan ağrı, ışık parlamalarıyla birlikte olabilir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

- Ağrı yeni başladıysa ve alışık olmadığınız bir tarzdaysa,

- Şiddeti giderek artıyorsa,

- Ağrıya görme kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu eşlik ediyorsa,

- Sabahları daha şiddetli başlıyorsa mutlaka bir nöroloji uzmanına görünmek gerekir.

AĞRININ ŞEKLİ DE ÖNEMLİDİR

- Zonklayıcı: Genellikle migreni işaret eder.

- Baskı tarzında: Gerilim tipi ağrılardır.

- oyucu, bıçak saplanır gibi: Küme baş ağrısı olabilir.

- Ani başlayan ve şiddetli: Acilen değerlendirilmelidir (kanama, tümör gibi ciddi nedenlerden kaynaklanabilir)

Evde neler yapılabilir?

Şiddetli olmayan baş ağrılarını hafifletmenin kolay ve etkili yolları şöyle sıralanabilir:

- Işık ve sesi azaltın. Sessiz, karanlık bir odada dinlenin.

- Su için. Susuzluk baş ağrısının yaygın bir nedenidir.

- Soğuk veya sıcak kompres uygulayın. Enseye sıcak, alına soğuk iyi gelebilir.

- Magnezyum içerikli maden suyu içmek bazı tip ağrılarda rahatlama sağlar.

- Gün içinde çok aşırı kahve tüketmiyorsanız baş ağrısı sırasında kahve içmek iyi gelebilir.

- Burnunuz tıkalıysa açın. Oksijen girişi rahatladıkça ağrı azalır.

- Uykusuzsanız uyumaya çalışın.

- Başınız ağrıdığında pencere açıp, odaya temiz hava girmesini sağlayın.