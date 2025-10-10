Başak Gümülcinelioğlu 2022 yılında Çağrı Çıtanak ile evlenmişti. Gümülcinelioğlu, geçen mayıs ayında katıldığı 78'inci Cannes Film Festivali'nde bir erkek çocuk beklediğini açıklamıştı.
İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan oyuncu çift önceki gün evlilik yıldönümlerini kutladı.
"3 YIL, 3 KİŞİYİZ"
Başak Instagram'da paylaştığı fotoğrafların altına doğacak oğullarına ithafen şu duygusal notu düştü:
"3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine."