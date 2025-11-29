Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Başakşehir, 26. dakikada Fayzullayev'in golüyle öne geçerken 45. dakikada Amine Harit ile farkı 2'ye çıkarttı. Kasımpaşa 79. dakikada kendisi adına maçın ilk golünü kaydetti; Arous'un golüyle durum 2-1'e geldi. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Eldar Shomurodov, skoru ilan etti: 3-1.

İKİ İSİM CEZALI

Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir'de iki oyuncu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 55. dakikasında sarı kart gören Opoku ve 37 ve 75. dakikalardaki sarı kartların ardından kırmızı kart gören Davie Selke, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Opoku, Süper Lig'de daha önce Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart görmüştü.

Başakşehir ve Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.