Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile Kocaelispor takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki haftanın açılış maçında turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov, kaydetti.
Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyetini elde etti. İkisi üst üste olmak üzere 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 13'e çıkardı. Kocaelispor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Kocaeli temsilcisi, 11 puanda kaldı.