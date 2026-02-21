Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0
67. dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı top savunmadan sekerek, sağ çaprazda bulunan Hadergjonaj'a geldi. Bu futbolcunun volesinde top ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, son 8 maçta 6 galibiyet alırken deplasmanda ise üst üste 5. galibiyetini tattı.