Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh
Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 37 puanla 5. sırada girdi.
Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.
Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.