Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İlk 45 dakikada atılan iki golde de yapılan büyük hatalar dikkat çekti.

Karşılaşmada 36. dakika oynanırken ilk gol Başakşehir'den geldi. Djalo'nun savunmadan ileriye gönderdiği top kısa düşünce Duarte kafa vuruşuyla topu Selke'ye kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Selke, Ersin'in önde olduğunu görünce yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi.

Maçın 43. dakikasında bu kez Başakşehir savunması büyük bir hataya imza attı. Savunmadan kısa paslarla çıkmaya çalışan ev sahibi ekipte Opoku, topu kontrol etmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Savunmadaki son isim olan Opoku'nun düşmesinin ardından topu kazanan Oh, bir anda kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Güney Koreli futbolcu, yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı yapılan hatalar sonucu gelen gollerle 1-1 berabere sona erdi.