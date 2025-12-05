Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 KCA 280 plakalı beton mikserinin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce aynı yönde ilerleyen iki otomobile çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araçla çarpışan beton mikseri devrilerek yolda sürüklendi. Mikser, kayma esnasında bir kamyonete daha çarparak ancak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Yalçın Tınaz ile eşi Emel Tınaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Beton mikserinin çarptığı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan Yasin Bayraktar, Gamze Bayraktar, Hasan Kılıç, Turan Arslan ve Semih Kaplan da yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Mahmutbey Caddesi’nde uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.