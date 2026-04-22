Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Eldor Shomurodov'un bonservisini aldı.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Başakşehir ve Roma arasında yapılan anlaşmaya göre, Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesi durumunda 30 yaşındaki futbolcu için zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

LİGDE KALDI OPSİYONU ALDI

Haberin detayında Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesinin ardından Özbek golcünün 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiği ifade edildi. Roma'nın Eldor Shomurodov'un sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı da bulunuyor.

Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon Euro kiralama ücreti ödemişti. Oyuncunun toplam bonservis maliyeti 5.8 milyon Euro'ya denk geldi.