Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başakşehir, Gençlerbirliği maçının son dakikasında yaşanan bir pozisyonda Başakşehirli futbolcunun çektiği şut, rakip oyuncunun eline çarptı. VAR hakemi, maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nu pozisyonu izlemesi için çağırırken karar 'devam' oldu.

PAYLAŞIM YAPTILAR

Söz konusu pozisyonda penaltı kararı verilmemesine ve hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki gösterdi. Turuncu lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem kararına tepki verdi. Yapılan paylaşımda, "7 ay sonra Süper Lig'de maç yönetince, penaltıya Direnç gösteren ben..." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin de pozisyona ilişkin basın toplantısında tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam "Benim açımdan yüzde yüz penaltı çünkü kolu bağlı olmasına rağmen arkada açık. Vücut alanını büyütüyor. O yüzden benim açımdan penaltı ama yapacak bir şey yok" dedi.