Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım)
Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)
14. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
20. dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.
RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
53. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Operi'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 0-2
61. dakikada Umut Güneş'in ara pasıyla topu önüne alan Shomurodov'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
65. dakikada Eyüpspor atağında Talha Ülvan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.
67. dakikada Harit'in indirdiği topu ceza yayının içinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Shomurodov'un şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Torres'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un köşeye yaptığı plasede, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-2
RAMS Başakşehir maçı 2-1 kazandı.