Süper Lig Başakşehir resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir dönem Galatasaray forması da giyen Emin Bayram'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.