Başakşehir, Joao Figueiredo ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Turuncu-Lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcu kariyerine Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC'de davam edecek.
Başakşehir'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."