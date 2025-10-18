Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta 47. dakikada gelen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrası iptal edildi.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Başakşehir, ikinci yarıya hızlı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Deniz Türüç, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Deniz Türüç'ün ortasında Miguel Crespo'nun vuruşu önce direkten ardından da savunmadan geri geldi. Seken topu önünde bulan Eldor Shomurodov'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyon sonrası orta noktayı gösterdi. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Eldor Shomurodov'un ofsaytta olduğu belirlendi. Böylece ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Karşılaşma Galatasaray'ın kullandığı endirekt serbest vuruşuyla devam etti.
Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.