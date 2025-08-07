UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Viking, karşılaşmanın 2. dakikada Sander Svendsen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ DENİZ YAKTI
Başakşehir, Deniz Türüç'ün 60. dakikada attığı golle Viking deplasmanında 1-1'lik beraberliği buldu.
Temsilcimizde 79. dakikada sahneye Christopher Operi çıktı. Operi'nin attığı şık golle geri dönüşe imza attık ve skor 2-1'e geldi.
Başakşehir, 90+4. dakikada Davie Selke ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Temsilcimiz Başakşehir, bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skoru cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.