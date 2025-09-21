Süper Lig'in 6’ncı haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi

Başakşehir, 29’uncu dakikada öne geçti. Makouta’nın hatalı pasında topla buluşan Crespo, pasını Shomurodov’a aktardı. Shomurodov, sağ ayağı ile yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Turuncu-lacivertliler, 38’inci dakikada 2’nci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf topu ceza sahası içine koşu yapan Kemen’e aktardı. Kemen, kaleci Ertuğrul’un müdahale ettiği topu Brnic’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor 51’inci dakikada eşitliği sağladı. Opoku’nun yükseklik kazandırdığı topa Ogundu da kafayla önüne aldı. Kaleci Muhammed’in önde olduğunu gören Ogundu, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.