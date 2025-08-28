UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında, Romanya ekibi Universitatea Craiova ile Başakşehir, Ion Oblemenco Stadyumu’nda karşılaştı. Sahasındaki ilk maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, deplasmanda da rakibine 3-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Maça iyi başlayan Başakşehir, henüz 7. dakikada Davie Selke ile öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Romanya temsilcisi, 9. dakikada Alexandru Cicaldau'nun golüyle beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Universitatea Craiova, 27. dakikada Stefan Baiaram ile öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu.

Başakşehir'de Christopher Operi, 80. dakikada aynı dakika içinde peş peşe gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından gelişen atakta Universitatea Craiova, Steven Nsimba'nın 81. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Universitatea Craiova'nın üstünlüğü ile sona erdi.