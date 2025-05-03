Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma 4-2 Başakşehir'in galibiyetiyle sonuçlandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Krzysztof Piatek, 30. dakikada Yusuf Sarı, 82. dakikada Ivan Brnic ve 90+1. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo kaydetti. Hatayspor'un golleri 4. dakikada Carlos Strandberg ve 56. dakikada Bilal Boutobba'dan geldi. Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 45+2. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 51'e yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.