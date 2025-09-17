Süper Lig’de 1’inci hafta erteleme maçında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.

RAMS Başakşehir’de teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından Nuri Şahin göreve getirilmişti. 37 yaşındaki genç teknik adam, Başakşehir yönetimindeki ilk maçına Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşısında çıktı. Nuri Şahin önderliğinde turuncu-lacivertliler, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılarak bu sezon ilk kez bir maçı kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından Başakşehir ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5’e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 25’inci dakikada Başakşehir’de Festy Ebosele’nin pasında ceza sahası yayında topla buluşan Eldor Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinde rakiplerini geçtikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz önce golü verirken, ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 31’inci dakikada Fatih Karagümrük’te Barış Kalaycı, ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi kaleci Muhammed Şengezer hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Fatih Karagümrük, iki değişiklikle başladı. Başakşehir ise aynı kadro ile devam etti. 53’üncü dakikada Fatih Karagümrük’te Daniel Johnson sol kanattan ortasında penaltı noktasının gerisinden Tiago Çukur bekletmeden vurdu fakat top üstten auta çıktı. 65’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Eldor Shomurodov’un pasında topla buluşan Ivan Brnic, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Başakşehir, 69’uncu dakikada fark 2’ye çıkardı. Yusuf Sarı’nın sağdan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirmek istediği top, Fatih Karagümrük’te Anıl Yiğit Çınar’a çarparak ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca RAMS Başakşehir sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.