Başakşehir’de bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deparko Sanayi Sitesi'nde, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale ediyor.

Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, alevler kısa sürede iş yerini ve çevresini sardı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yoğun siyah dumanlar ve iş yerini saran alevler dikkat çekiyor.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.