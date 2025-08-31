İtalyancada argo bir terimden türetilen ve ‘Phica’ adıyla faaliyet gösteren bir internet sitesi, bazı kadınların şikayetleri üzerine kapatıldı. Corriere della Sera gazetesine göre, sitenin yöneticisinin İtalyan olduğu ancak sunucularının yurt dışında bulunduğu belirtildi.Roma Başsavcılığı, 700 binden fazla üyesi olduğu iddia edilen site ve yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

Sitede, özellikle sanat dünyasından ünlü kadınların fotoğraflarının tahrif edilerek paylaşıldığı ortaya çıktı. Hedef alınan isimler arasında Başbakan Giorgia Meloni, kardeşi Arianna Meloni ve ana muhalefet lideri Demokratik Parti (PD) Genel Sekreteri Elly Schlein da yer alıyor.

MELONİ: İĞRENİYORUM

Corriere della Sera’ya konuşan Başbakan Meloni, yaşananlara sert tepki gösterdi:

“Bu iğrenç olay karşısında dehşete düştüm. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı sunuyorum. 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde hedef almayı meşru görenlerin varlığı utanç verici. Sorumluların en kısa sürede bulunarak en ağır cezaları almasını diliyorum.”

'YILLARDIR İHBAR EDİYORUM'

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, hükümetin ‘Phica’ gibi cinsiyetçi içerik barındıran sitelere karşı sıkı önlemler alacağını duyurdu. Roccella, bu tür platformlara karşı yasal düzenlemelerin yakında hayata geçirileceğini vurguladı.

PD’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti ise şunları söyledi: “Bu sitede yıllardır farklı platformlardan alınan görüntüler paylaşıldı. Daha önce de bu konuda ihbarda bulunmuştum. Tecavüz ve şiddeti teşvik eden bu tür siteler derhal kapatılmalı ve yasaklanmalı.”

'MİA MOGLİE' SKANDALI

Geçtiğimiz hafta İtalya’da başka bir skandal daha patlak vermişti. Bazı erkeklerin, eşlerinin mahrem fotoğraflarını Facebook’taki ‘Mia Moglie (Karım)’ adlı grupta paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Facebook’un sahibi Meta, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu grubu kapattığını açıklamıştı.Hukuki süreçlerin devam ettiği bu olaylar, İtalya’da kadınların mahremiyetine yönelik ihlaller ve cinsiyetçi içeriklere karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiği tartışmalarını alevlendirdi.