Türk vatandaşların tatil için en fazla tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ gece yarısı dikkat çeken bir karar aldı.

Yakında Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen ve yine Türk vatandaşlarının yatırım yaptığı ve vatandaşlık almaya çalıştığı ülkede vize serbestisi kalkıyor.

VİZESİZ REJİM ASKIYA ALINIYOR

Milojko Spajić dün akşam X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarın, acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız" dedi.

Karadağ Başbakanı ayrıca şunları kaydetti:

"Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu çerçevesinde karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlanacaktır."

Sjutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) October 26, 2025

90 GÜNLÜK VİZE SERBESTİSİ VARDI

Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü bulunuyordu.

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.