Hindistan sivil havacılık dairesi Maharashtra eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar dahil beş kişinin uçak kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mumbai kentinden havalanan uçak Pawar’ın Baramati Havaalanı'na iniş yaptığı sırada kaza yaptı. Alev topuna dönüşen uçaktan sağ kurtulan olmadı. Olayı yeri ise yangın yerine dönüştü.

Yetkililer facianın kesin nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başbakan Yardımcısı ile birlikte iki personeli ve iki mürettebat üyesi de yaşamını yitirdi.

Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda derin üzüntü duyduğunu belirterek "Kazada sevdiklerini kaybedenlerin acısını paylaşıyorum. Bu büyük keder anında yaslı ailelere güç ve cesaret diliyorum." dedi.

AJİT PAWAR KİMDİR?

Ajit Pawar, onlarca yıldır süren siyasi kariyeriyle Maharashtra siyasetinin en etkili figürlerinden biriydi.

Milliyetçi Kongre Partisi kurucusu Sharad Pawar'ın yeğeni olan siyasetçi daha sonra kendi yolunu çizmişti.

Amcasını partisinden ayrılan Pawar kurduğu siyasi oluşumu resmi makamlara kabul ettirerek partinin ismini tescillemişti.

Pawar liderliğindeki parti Modi’nin iktidar koalisyonunun eyaletteki kilit ortakları arasında yer alıyordu.

Pawar, eyalet genelinde defalarca başbakan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Hindistan Başbakanı Neandra Modi taziye mesajı paylaştı.