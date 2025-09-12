Edinilen bilgilere göre, hırsızlık sabaha karşı fark edildi. Tusk’un konutunun bulunduğu bölge, devlet görevlileri tarafından sürekli gözetim altında tutulmasına rağmen, lüks araç hiçbir iz bırakılmadan ortadan kayboldu.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Yaklaşık birkaç saat sonra, çalınan Lexus marka araç Gdansk kentinin Kokoszki semtinde park halinde bulundu. Araç polis tarafından incelemeye alındı ve güvenli bir alana çekildi.

Polonya polisi, olayın sıradan bir hırsızlık vakası olabileceği gibi, Başbakan Tusk’a yönelik bir mesaj taşıyan daha karmaşık bir girişim olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Yabancı istihbarat servislerinin olaya dahil olma ihtimali değerlendiriliyor.

KORUMALAR ARACA YAKINDI

Olayın ardından Devlet Koruma Hizmeti ve güvenlik birimlerinin ihmali olup olmadığı da soruşturulmaya başlandı.

Lexus’un Tusk’un eşi Malgorzata Tusk’a ait olduğu ve olay sırasında koruma görevlilerinin araç yakınında bulunduğu iddiaları da kamuoyunda tartışma yarattı.

Polonya’da güvenlik protokollerinin sorgulanmasına neden olan bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.