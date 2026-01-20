Barış Arduç, İstanbul Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla geçen yıl mahkemelik oldu.

OLUMLU DÖNÜŞ ALAMAYINCA...

Kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.

Oyuncu, ardından 50 bin liralık icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle Barış Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığını ifade etti. Kiracısının icra takibine itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirtti. Arduç, zararının giderilmesini talep etti.

Sabah'ın haberine göre, dava geçen günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Barış Arduç'u haklı bularak kiracının eksik ödemeyi yapmasına hükmetti.