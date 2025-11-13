"Office Hours: Business Edition" podcast'ine konuk olan Ford'un CEO'su Jim Farley, şirketin 120.000 dolarlık maaşına rağmen dolduramadığı 5.000 açık tamirci (teknisyen) pozisyonu olduğunu açıkladı. (Bu rakam, Amerikalı bir işçinin ortalama maaşının neredeyse iki katına denk geliyor.)

Farley, bu durumun sadece Ford'a özgü olmadığını, ABD genelinde "mavi yaka" olarak tabir edilen vasıflı işlerde ciddi bir kıtlığın göstergesi olduğunu vurguladı.

"Ülkemizde başımız dertte ve bunu yeterince konuşmuyoruz" diyen Farley, sözlerine şöyle devam etti:

"Kritik işlerde; acil servislerde, nakliyecilerde, fabrika işçilerinde, tesisatçılarda, elektrikçilerde ve diğer vasıflı esnaf kollarında bir milyondan fazla açık pozisyonumuz var. Bu çok ciddi bir durum."

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla imalat sektöründe 400.000'den fazla açık iş bulunuyordu.

Üretim Enstitüsü ve Deloitte tarafından 2024'te yapılan bir araştırma da, 200 imalat firmasının yarısından fazlasının en büyük zorluğunun "işçi alımı ve elde tutma" olduğunu doğruladı.

Farley'e göre sorunun temelinde, ücretlerden ziyade eğitim ve öğretim eksikliği yatıyor. Örneğin, bir Ford Super Duty kamyonetten dizel motoru söküp takmayı öğrenmenin en az 5 yıl sürdüğünü belirten CEO, mevcut eğitim sisteminin bu standardı karşılamadığını savundu.

"Meslek okulumuz yok" diyen Farley, şirketin 389 numaralı çalışanı olan ve Model T üzerinde çalışmış kendi büyükbabasını örnek gösterdi: "Hiçbir şeyi olmayan, bu işler sayesinde orta sınıf bir hayat kuran ve ailesi için bir gelecek inşa eden büyükbabam gibi gelecek nesillerin eğitimine yatırım yapmıyoruz."

Farley, Ford'un ücretler konusunda elini taşın altına koyduğunu, ücret skalasının en düşük kademesini kaldırdığını ve 2023'teki sendika anlaşmasıyla çalışanlara 4 yılda %25 maaş artışı yapmayı kabul ettiğini de ekleyerek, sorunun "para" olmadığını ima etti.

Z kuşağı umut olsa da engeller var

Paradoksal olarak, bu açığı kapatma konusunda Z kuşağı bir umut ışığı olabilir. Geleneksel üniversite yolundan giderek uzaklaşan gençler, hem yüksek öğrenci kredilerinden kaçınmak hem de iyi maaşlı bir iş bulmak için meslek okullarına yöneliyor.

Ulusal Öğrenci Takas Merkezi'nin verilerine göre, meslek liselerine kayıtlar geçen yıl %16 artarak, veri izlemenin başladığı 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ancak, bu olumlu gelişmeye rağmen, iş platformu Ladders tarafından yapılan bir araştırma, yılda 200.000 dolardan fazla maaş ödeyen en iyi işlerin hâlâ çoğunlukla ileri düzey üniversite dereceleri gerektirdiğini ortaya koyuyor.