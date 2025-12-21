Nakit ödediğini söyledi, ama sistem izin vermedi

The Guardian’ın aktardığına göre Amjad Khan, benzinin parasını nakit olarak ödediğini belirterek borcu kabul etmedi. Ancak itiraz süreci devam ederken kara listede yer aldığı için VARS Technology altyapısının kullanıldığı 1300’den fazla akaryakıt istasyonundan yakıt alamadı.

Yaşananlar, ailenin günlük yaşamını da doğrudan etkiledi. Ailenin bir üyesi olan Nasim Khan, istasyona girdiklerinde alarm sistemlerinin devreye girdiğini, Londra’da yaşayan oğullarını “yolda yakıtsız kalma” endişesi nedeniyle ziyaret edemediklerini dile getirdi.

İncelenmeyen görüntüler, artan borç

Amjad Khan, nakit ödeme yaptığını kanıtlamak amacıyla istasyondaki güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Ancak bu talep karşılık bulmadı. Süreç uzadıkça borç da katlandı ve toplam tutar 140 sterline (yaklaşık 8013 TL) çıktı.

Bir yıl sonra geri çekilen dava

Aradan geçen bir yılın ardından yapılan arabuluculuk görüşmesinde VARS Technology, plaka tanıma kamerasından alınmış bir fotoğraf ile istasyon çalışanının el yazısıyla tuttuğu notu delil olarak sundu. Khan ise bu iki belgenin birbiriyle çeliştiğini savundu. Notta aracın istasyondan 22.28’de ayrıldığı belirtilirken, kamera görüntülerinde aracın 22.31’de hâlâ yakıt aldığı görüldü.

Dava süreci başlatıldı ancak mahkeme günü geldiğinde VARS Technology’nin davadan vazgeçtiği öğrenildi.

Benzer mağduriyetler gün yüzüne çıktı

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından benzer şekilde mağdur olan başka kişilerin de bulunduğu ortaya çıktı. Eski bir VARS Technology çalışanı, Guardian Money’ye yaptığı açıklamada şirketin plaka tanıma yazılımının “sağlıklı çalışmadığını” ve bu sorunun 2023 yılından bu yana bilindiğini iddia etti.

Asda, EG Group ve Valli Forecourts gibi büyük akaryakıt şirketleriyle çalışan VARS Technology ise suçlamaları reddederek sistemlerinin “piyasada lider” konumda olduğunu savunuyor.