Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarla tanınan ve şimdilerde Sil Baştan adlı tiyatro oyununda rol alan Aslı Bekiroğlu, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu.

30 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili geçridiği kâbus dolu günlerini anlattı:

"Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santimetre kadar. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik."

"İKİ AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

"En son geçen ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de karnımdaki kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım."

Sunucunun "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna da yanıt veren Aslı Bekiroğlu, "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Evet kilo aldım, bir sürü ilaç kullanıyorum çünkü. Karnımın bir tarafında poşetim var, diğer tarafta da fıtığım patladı" diye konuştu.