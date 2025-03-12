Basit görünen bazı günlük rahatsızlıklar aslında ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabiliyor. Doktorlar, bu rahatsızlıklar için böbrek taşlarına dikkat çekiyor. İşte böbrek taşı riskine karşı alınacak olan önlemler

SU İÇMEK

Uzmanlar günde 2 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu da böbrek taşı riskini yüzde 40 oranında azaltıyor.

TUZDAN UZAK DURUN

Böbrek taşına neden en önemli etkenin tuz olduğunu söyleyen uzmanlar, günde 2 gramdan fazla tüketilmemesi gerektiğini ve bunun risk oranını yüzde 30 etkilediğini ifade ediyor.

EGZERSİZ YAPIN

Fiziksel aktivite, vücuttaki sıvı dengesini koruyarak taş oluşumunu engelleyebiliyor. Haftada 3-4 gün düzenli egzersiz uzmanlar tarafından önerilmekte.

MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Su içeriği yüksek ve alkali özellikteki sebze-meyveler idrar pH'ını düzenleyerek taş riskini azaltıyor.

OKSALAT İÇERİKLİ GIDALAR TÜKETMEYİN

Ispanak, pancar ve kuruyemiş gibi oksalat açısından zengin besinler, kalsiyum oksalat taşı oluşumuna neden olabiliyor.

C VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Fazla C vitamini, oksalat seviyesini artırarak taş oluşum riskini yükseltebiliyor. Doktor önerisi olmadan yüksek doz C vitamini alınmamalı.

HAYVANSAL PROTEN TÜKETİMİNİ AZALTIN

Aşırı et, tavuk ve balık tüketimi, böbreklerde taş oluşumunu artıran metabolik değişikliklere yol açabiliyor.

DENGELİ KALSİYUM ALIMI

Düşük kalsiyum alımı taş oluşumuna neden olabilir. Ancak doktor önerisi olmadan kalsiyum takviyesi alınmamalı.