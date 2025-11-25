Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AKP’li Başkan Fatma Şahin yönetiminde çok konuşulacak bir ihaleye imza attı.

Belediye, AKP’li Meclis Üyesi Abdülkadir Sökücü’nün yönetim kurulu üyesi olduğu Shimall Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’ne iki ayrı yemek hizmeti alımı ihalesi verdi. İlk ihale, 13 Kasım 2025 tarihinde doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildi. İhale bedeli 704 bin TL olarak kaydedildi ve 640 kişilik yemek hizmeti için sözleşme 13 Ekim 2025 tarihinde imzalandı.

AYNI GÜN VERİLDİ

Aynı gün, ikinci bir doğrudan temin ihalesi ile 781 bin TL değerinde yemek hizmeti alımı yapıldı. Bu ihalede hizmet verilecek kişi sayısı ise 560 olarak belirlendi. Böylece, belediyenin aynı gün için düzenlediği yemek organizasyonunun toplam maliyeti 1 milyon 485 bin TL’ye ulaştı. Kişi başı maliyet ise yaklaşık bin 100 TL olarak hesaplandı.

SÖKÜCÜ, OTELİN ORTAĞI

CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, Sökücü’nün ihaleyi alan otelin ortağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Belediyenin yemek daveti verdiği bu kişilerin kim olduğu ve yemek organizasyonunun amacı açıklanmıyor. İhale ikiye bölünerek usulsüzlük, kanunun dolanılması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmalarında benzer vakalar suç olarak iddianameye yazıldı.”

Otelin salonu yetersiz

CHP’li Ersin Atar, belediyenin yemek daveti verdiği Gaziantep’in en lüks otelinin bin 200 kişilik salonu olmadığını belirtti.