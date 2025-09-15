Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökülmesine sert tepki gösterdi.

"TOPRAKTAN ALDIĞINIZ SİZİN İNSANLIĞINIZ"

Aras, "Üzerinde meyveleri olan zeytin ağaçlarımızı, Ekim ve Kasım aylarında yapılacak olan hasadı bile beklemeden bu sabah jandarma eşliğinde sökmeye gelen gözü dönmüşlere buradan sesleniyorum. Üzerindeki zeytinlerle birlikte topraktan söküp aldıklarınız, sadece bizim zeytin ağaçlarımız değil, sizin insanlığınız ve Müslümanlığınızdır.Çünkü siz, yüce dinimiz İslam’dan ve insanlıktan nasibini almamış olan, gözü dönmüşlersiniz." dedi.

Aras şu ifadeleri kullandı:

-Para uğruna ülkesini cehenneme dönüştüren, günahsız insanlara cehennem azabı yaşatan ve bunları yapmaktan utanmayan, sıkılmayan sizler, 17 Eylül Çarşamba günü, zeytinliklerin yok edilmesine olanak tanıyan Torba Yasa vicdansızlığının iptali için; Anayasa Mahkemesi’ne 266 milletvekili tarafından yürütmeyi durdurma istemli başvuru yapılacağını öğrendiniz ve uzmanı olduğunuz doğa cinayetlerinin yenilerini gerçekleştirmek için, bugün yine Muğla’mıza geldiniz.

"DUALARIMIZ İÇİNDE SİZİN GÜN YÜZÜ GÖRMEMENİZ DE OLACAK"

-Akbelen’de önceden katlettiğiniz ağaçlara sarılarak ağladığı fotoğrafı ile milyonlarca insanın kalplerine kazınan Zehra teyzemizi son yolculuğuna uğurlayacağımız bugün, dualarımızın içinde sizin gün yüzü görmemeniz de olacak.

Ve zannetmeyin ki biz, siparişiniz üstüne çıkartılan kanunlara ve hukuku yok sayarak yangından mal kaçırır gibi Muğla’mızı talan etmeye soyunan sizin gibilere karşı boynumuzu eğeceğiz.. Hayır, asla eğmeyeceğiz.

Sizin gibilerle hukuk mücadelemize sonunda kadar devam edeceğimiz gibi, sizin nasıl bir doğa ve insanlık düşmanı olduğunuzu da tüm dünyaya göstereceğiz.