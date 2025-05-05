Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediyelerinin mali açıdan yönetilemez hale geldiğini, mülk satışlarının bile bu durumu kurtarmaya yetmediğini söyledi. Aras, “Her şeyini satsa yine de kurtarmaz, sürdürülemez çünkü. Satılan bir şeyle zaten ne yönetilebilmiş ki şimdiye kadar. Yani sattın, borca gidiyor bunlar. Yatırıma gitse, gelir getirecek bir şey olsa tamam ama borca gidiyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir yılın değerlendirmesine ilişkin toplantısında, CHP’li ilçe belediyelerinin taşınmaz satışlarına ilişkin konuştu.

"HER ŞEYİNİ SATSA YİNE DE KURTARMAZ"

Aras, "Her şeyini satsa yine de kurtarmaz, sürdürülemez çünkü. Satılan bir şeyle zaten ne yönetilebilmiş şimdiye kadar. Yani sattın, borca gidiyor bunlar. Yatırıma gitse, gelir getirecek bir şey olsa tamam ama borca gidiyor. Mesela Marmaris Belediyesi, diyelim ki 200 milyon, 300 milyon liralık borcun hepsini ödemiş olsa sattığı yerle ödedi, bitti. Yeni cari, SGK’yı ve vergiyi ödeyemez. Şu anda belediyelerin gelirleri, giderleri ile orantısız. Merkezi bütçe gelirleri, emlak vergisi gelirleri ve ufak tefek ecrimisil gelirleri var. Yani şu an da bütün borçlarını sıfırlayalım, inanın o cari borçlar devam eder. Vergiyi, SGK'yı ödeyemez. Ya vergiye, SGK'ya ödeyecek ya maaş ödeyecek ve çöp toplayacak ya vergi, SGK ödeyecek" dedi.

"BELEDİYE MAAŞ ÖDEMEYE ÇALIŞMAKTAN HİZMETE TAKATİ YOK"

Şu anda belediyelerin durumunun bu olduğunu belirten Aras, ilçe belediyelerinin artık kendilerini yönetecek halinin kalmadığını ifade etti. Başkan Aras, "İlçe belediyelerinden vatandaşın beklentisi büyük ama belediye maaş ödemekten veya maaşı denkleştirmeye çalışmaktan hizmet edecek takati yok. Bunlar gerçek, çok net. O yüzden bizim bir an önce ilçe belediyelerinin gelirlerini de artırıcı bazı önlemler almamız lazım" şeklinde konuştu.

İlçelere gelen turistlerin de belediyeye kazandırmadığını söyleyen Aras, şunları kaydetti:

"Kent vergisi koysalar, gelen turistten 3'er euro para alsa, 1 milyon turist gidiyor Bodrum'a, 3 milyon euro para yapar. Turist geliyor, yiyor içiyor, affedersiniz tuvaletini yapıyor, sonra çöpünü atıyor, arabaya biniyor, yolu kullanıyor, otoparkı kullanıyor, vatandaşın da konforunu bozuyor. Turizmin negatif tarafları da var; hep pozitif şeyler yok turizmde. Onun karşılığında ne bıraktın? Tamam, turizm tesislerine bırakıyor, orada personel maaşları ödeniyor vesaire. Turizm tesisleri de vergilerini ödüyorlar ama belediye, inanın bundan hiçbir şey kazanmıyor. Çünkü turizm tesislerinin ödediği vergilerin hiçbiri belediyeye geri dönmüyor. Çünkü turizm tesislerinin merkezi Muğla değil. Asıl para kazanan otellerin hepsi İstanbul'da. Neden? Çünkü o adamlar eğer buraya vergi kaydını getirse, adam vergi sıralamasında bire çıkacak, ilk ona girecek. Ondan sonra ‘Getir bakalım defterleri, kitapları, denetim.’ Biliyorsunuz, bu işler böyle oluyor. O yüzden adamlar getirmiyorlar. Bir an önce o adamların merkezleri olmasa bile, şubelerinden kazandıkları paranın katma değerinin, vergisinin bu kentlere ödenmesi lazım. Bunlar zor işler değil. Belediyelerin borçları bu yüzden. Belediyeler mülklerini bu yüzden satıyorlar. Bir an önce yapılandırmanın yapılması lazım, faizin silinmesi lazım. Belediyeler kamu kurumudur, belediyeler kimsenin babasının malı değildir. Halka hizmet ediyor. Eğer böyle giderse halka hizmetler zaten aksıyor. 3 gün sonra çöp kamyonu kiralayamaz, onun kirasını ödeyemez, akaryakıtın parasını ödeyemezse mağdur olacak olan halk."

Ayrıca Aras, AKPli belediyelerin de aynı sorunları yaşadıklarını belirterek, bu sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.