14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla AKP rozetini takan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kente döner dönmez ilk durağı olarak AKP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti...

Ziyarette konuşan Yılmaz, “Sizin rol modeliniz yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da lideridir” dedi.

İşte Yılmaz'ın AKP Gaziantep İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşma:

- Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır.’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır.

-Biz de bu davanın sizler gibi neferiyiz. Rol modeliniz sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir.

-Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti çatısı altında hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum.

-‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunmak için Şehitkamil’de eser ve hizmet siyasetini en güçlü şekilde sürdüreceğiz.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yılmaz’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın AKP’ye geçişinde hakkında yürütülen soruşturmanın etkili olduğu öne sürülmüştü...

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de 8 Nisan’da partisinden istifa eden ve kısa süre önce AKP’ye katılan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savunmuştu...