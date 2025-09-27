Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş’tan devraldığı enkazı kaldırmak, kurumun itibar ve güvenilirliğini yükseltmek için kolları sıvadı. Arpaguş geçmiş dönemde Diyanet’in en fazla tartışılan konularından olan lüks araçlarla ilgili de karar aldı.

Mercedes makam aracı yerine Ali Erbaş’ın binmeyip garaja gönderdiği TOGG’u kullanacak olan Arpaguş, Audi marka makam aracı isteyen ve tepkiler üzerine “Bana bir Audi’yi çok gördüler” diyen Erbaş’ın kullandığı 3 Mercedes binek ve bir VIP Mercedes yerine Diyanet garajındaki TOGG ve Passat’a binecek.

Arpaguş göreve gelir gelmez geçmiş dönemden kalan ve sayıları 6 olan koruma sayısını da ikiye indirdi. Diyanet’te ilk icraatları nedeniyle yeni başkana olumlu bakılıyor. Başkanlık çalışanları “Yeni başkan Diyanet’te yeniden güven tesis edecek. Kendisine karşı kamuoyunda da olumlu düşünceler var. Kurum son 8 yılda çok yıprandı. Kamuoyu hassasiyetine sahip bir ekip de kurmasını bekliyoruz” yorumu yaptılar.