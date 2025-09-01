Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için girişimde bulundu.

Ederson, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martinez ve Senne Lammens transferlerinde başarılı sonuç elde edemeyen Galatasaray, rotayı Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a yöneltti. Trabzonspor ile pazarlıklara başlayan Galatasaray yönetimi, 20+5 milyon Euro artı takasta bir futbolcu karşılığında büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Uğurcan Ç:akır transferi konusunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. 20 milyon Euro teklif gelse bile Fenerbahçe'ye göndermem. Uğurcan da Fenerbahçe'ye gitmek istemez" açıklamasında bulunmuştu.