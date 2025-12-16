Gamze ELÇİ

Kolon kanseriyle mücadelesini kaybeden 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Durbay için ilk tören, Şehzadeler Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Törende gözyaşlarına hakim olamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE

“Bu hikayeler bitmedi, bir yerde dursun artık. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi; birini Gülşah’a, birini Ferdi’ye verdiler. Biz altı ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Gülşah, ‘Çok acıklı bir hikâye yazdık biz’ demişti. Ağzından çıkan son söz buydu. Bu hikâye yazma meselesi burada bitsin. Böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun, bir yerde dursun artık.”

SEVENLERİ KOŞTU

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, çok sayıda CHP’li siyasetçi ile oyuncu Demet Evgar katıldı. Törende Durbay’ın annesi Fatma, babası Osman ve kardeşi Nevsale Durbay ayakta durmakta güçlük çekti.

TAZİYELER SÜRECEK

Gülşah Durbay, Saruhanlı ilçesindeki Koldere Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Taziyelerin ilk üç gün Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği, dördüncü günden itibaren ise aile evinde devam edeceği bildirildi.

ARKADAŞI LAL DENİZLİ: ‘YÜREĞİM YANIYOR’

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hasta yatağında yalnız bırakmadığı Gülşah Durbay için, “Yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın. Elim, elinde Gülüm” mesajını paylaştı.

Evgar’dan Durbay’a veda

‘Manisamızın gururu Atamızın kızısın’

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından, Manisalı oyuncu Demet Evgar da duygusal bir paylaşımla acısını dile getirdi. Daha önce Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılan Evgar, yaptığı paylaşımda Durbay’a şu sözlerle veda etti: “Gülşahçığım, güzel kardeşim, gururumuz başkanım… Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu, Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak.”

‘KÖTÜLÜĞE DAYANAMADI’

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: “20 gündür yazıp yazıp siliyorum. Sadece belediye başkanı değil ki bizim Manisalı Gülşah. Gençlik kollarından beri bildiğim, hâlâ da gencecik Gülşah…Bugün hepsinden zor. Bütün kötüler kazık çakmış dururken bunca kötülüğe daha fazla dayanamayıp giden Gülşah.. Çok üzgünüm.

İki genç başkanın, ardı ardına gelen acı kayıpları duygusal bir video ile paylaşıldı

Manisa’nın altı ayda ikinci kaybı

Aynı kente, aynı ideallere hizmet eden iki isim Durbay ve Zeyrek geride bıraktıkları Manisa’nın hafızasında yan yana anılacak.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, vefatının ardından sosyal medyada duygulandıran paylaşımlarla anıldı. Durbay ile 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in birlikte yer aldığı anlara ait görüntülerin paylaşıldığı gönderi, büyük yankı uyandırdı. CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan paylaşımda, “Güler yüzünüzle, bitmeyen hizmet aşkınızla hatırlayacağız sizi; dokunduğunuz kalplerde yaşatacağız…” ifadelerine yer verildi.

ZEYREK 6 AY ÖNCE TOPRAĞA VERİLMIŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında Kurban Bayramı’nın birinci günü evinin havuz motorunu kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapılmıştı. Yaklaşık 70 dakika süren kalp masajının ardından hayata döndürülen Zeyrek, üç gün süren yaşam mücadelesini 9 Haziran’da kaybetmişti.