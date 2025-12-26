Bahis soruşturmasının 3. dalga operasyonunda bu sabah 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişilik listenin içinde Galatasaray'ın eski Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra önemli isimler vardı. EMNİYET MÜDÜRÜ ÜZERİNDEN BAHİS İDDİASI Eski emniyet personeli olduğu belirtilen Emrah Günaydı ismi ise dikkat çekti. Gözaltına alınan Emrah Günaydı, bir süre önce mesleği bırakan emniyet müdürüydü. Restorancılık yapan Günaydı ile tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya çok yakın arkadaştı. İddiaya göre Özkaya, Günaydı üzerinden bahis oynadı. BAŞKANDAN SONRA ASBAŞKANA DA GÖZALTI Son bahis operasyonunda Eyüpspor'dan bir kişi daha gözaltına alındı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da bu sabah emniyete götürülenler arasındaydı. (Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız)

