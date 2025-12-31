Bursa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Melike Savaş’ın makam odasındaki Atatürk portresini kaldırdığı iddiası, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri tarafından TBMM gündemine taşındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yöneltilen soru önergelerine, 15 günlük yasal süre dolmasına rağmen yanıt verilmediği bildirildi.

MEMİŞOĞLU’NA SORU

Atatürk portresinin kaldırıldığı iddiası önce CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, ardından İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine soru önergesiyle taşındı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Atatürk portresinin kaldırılmasının kurum kültürü açısından olumsuz bir tutum olarak değerlendirildiğini belirterek, Sağlık Bakanlığında makam odalarında Atatürk portresi bulundurulmasına ilişkin yazılı bir düzenleme olup olmadığını sordu.